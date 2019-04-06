Fatih Terim'den Diagne'ye: Sana güveniyorum

Galatasaray, bu akşam sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yolunda son derece önemli olan mücadele öncesinde Fatih Terim, tartışılan golcü Diagne ile konuştu. Senegalli forveti motive eden Terim, 27 yaşındaki oyuncuya güvendiğini söyledi.

TERİM, MOTİVASYON KONUŞMASI YAPTI

Geldiği günden beri tartışılan Diagne, bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Taraftarların da tepkisini çeken Senagalli, Yeni Malatyaspor'la oynanan kupa maçında da ıslıklanmıştı.

Diagne ile özel olarak konuşan Terim, "Sana güveniyor ve inanıyorum. Bu maç senin maçın olsun, göreyim seni" dedi.