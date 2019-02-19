Fatih Terim'den Diagne'ye uyarı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Diagne, golleriyle değil yaptığı faullerle gündeme gelmeye başladı.

Oynadığı iki lig ve bir Avrupa maçında sadece 1 kez (penaltıdan) rakip fileleri havalandıran Senegalli golcü henüz beklendileri karşılayamazken, disiplinsiz hareketleriyle de teknik heyetin tepkisini topladı.

DAHA SAKİN OL DİAGNE

Trabzonspor karşılaşmasında sarı kartı olduğu halde Rodallega'ya arkadan faul yapan ancak ikinci kartı görmeyerek ucuz kurtulan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında da rahat durmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Bir hava topu mücadelesinde rakibinin suratına vuran Diagne'nin bu hareketi hakemin gözünden kaçsa da kameralara yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Kasımpaşa maçı sonrası golcü futbolcuyla bir toplantı yapan Fatih Terim, "Ateşle oynuyorsun. Daha sakin olmalısın. Alacağın bir ceza takımı da etkiler" diyerek uyarılarda bulundu.