Fatih Terim'den emeklilik kararı

Fatih Terim hastanede koronavirüs belasıyla savaş veriyor…

Spor dünyası deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti.

EMEKLİ OLABİLECEĞİ SÖYLENİYORDU

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağı öne sürülmüştü.

Ancak gelen bilgilere göre deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ FLORYA'DA OLACAK

Tecrübeli hocanın böyle bir fikrinin olmadığı, iyileşir iyileşmez Florya'ya döneceği ifade edildi.

Bu durum taraftarları memnun etti.