Fatih Terim'den Emre'ye: Büyük işler yapacaksın

UEFA Uluslar B Ligi maçında İsveç'i 2-0'dan gelip 3-2 yendiğimiz maçta oyuna sonradan girerek 2 gol atan Emre Akbaba, galibiyetin baş mimarı oldu.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra taraftarın sevgilisi haline gelen Emre Akbaba, İsveç'e attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ikinci maçında İsveç deplasmanında oyuna sonradan giren, 88 ve 90+2'nci dakikalarda attığı golle ay-yıldızlıları 3-2'lik zafere taşıyan Emre Akbaba'ya bir tebrik de Fatih Terim'den geldi.

GALATASARAY'DA BÜYÜK İŞLER YAPACAKSIN

Emre Akbaba'nın performansını çok beğenen Fatih Terim, öğrencisini maç sonu arayarak özel olarak tebrik etti. Sonradan oyuna girmesine rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Emre'yi kutlayan Terim'in, "Seni neden transfer ettiğimizi herkese göstermiş oldun. Bu performansınla Galatasaray’da da büyük işler başaracağına inancım tam. Aynen bu şekilde devam et" ifadelerini kullandığı kaydedildi.