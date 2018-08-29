Fatih Terim'den Emre'ye: Sana yakışanı yaptın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçında oynanan oyundan ve alınan farklı galibiyetten dolayı mutluydu. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına güler bir yüzle giden tecrübeli teknik adam, öğrencilerini tek tek kutladı.

Odanın kapısını açıktan sonra "İşte benim Aslanlarım" diyerek üç puan sevincini dile getiren İmparator, "Sahadaki istekli oyununuzla gurur duydum. Bize yakışır bir performans sergilediniz" dedi.

EMEĞİNİZE YÜREĞİNİZE SAĞLIK

Terim, "İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık ancak ikinci yarı da şampiyon gibi oynadınız. Hepinizi tekrardan tek tek kutluyorum. Emeğinize yüreğinize sağlık. Fakat henüz sezonun başındayız. Bu skor sizi yanıltmasın. Özellikle ikinci golden sonra rakibin direnci kırıldı. Performansınız iyiydi. Ancak bu performansı daha da yukarıya taşımalıyız. İlerleyen haftalarda ve Şampiyonlar Ligi'nde bu performans bize yetmez. Çok daha iyi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

KENDİNE YAKIŞANI YAPTIN

İlk yarıda yapılan pas hatalarına da ayrı bir parantez açan İmparator, "Rakip üçüncü bölgeyi kapattığında oyun disiplininden kopar gibi oldunuz. Çok sık pas hataları ve hatalı uzun pas yaptınız. Sabretmelisiniz ve topu kaybetmemelisiniz" dedi.

Terim, ilk kez 11'de sahaya çıkan ve eski takımına iki gol birden atan Emre Akbaba'yı da özel olarak tebrik etti ve "Harika oynadın ve attığın gollerden sonra da kendine yakışanı yaptın. Aferin" şeklinde konuştu.