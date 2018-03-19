Fatih Terim'den Fernando'ya tam not

Tam 3 aylık aranın ardından Galatasaray forması ile ilk 11'de görev alan Fernando'nun derbi performansını Teknik Direktör Fatih Terim son derece başarılı buldu.

BİZE SEVİYE ATLATACAK

Spor Arena'nın haberine göre; Brezilyalı futbolcu için Fatih Terim yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya "Fernando bize seviye atlatacak. Orta sahada bundan sonra onun oynaması hem ofansta hem de defansta bizi rahatlatacak" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da artık Ryan Donk'un yerine kalan fikstürde formayı Fernando kaptı. Fernando cezası nedeniyle Trabzonspor maçında ise forma giyemeyecek.