Fatih Terim'den fikstür tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Benfica ile perşembe günü 23.00'da karşılaşmıştı. Sarı-kırmızılılar sonrasında ülkeye cuma sabahı 00.09'da dönüş yapmıştı. Galatasaray bugün Akhisarspor'la lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonunda bu durma tepki gösterdi.

"BENİM BİLDİĞİM DERBİLER PAZAR OYNANIR"

Derbinin Pazartesi günü oynanacak olmasına gönderme yapan teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, bu klasik bir kutlama değil. Cuma sabah 09:00'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar oynanır ve biz pazar oynuyoruz. Bizi pazar, derbiyi pazartesi oynattıklarına göre bir bildikleri vardır. Dünyanın neresinde derbinin pazartesi oynandığı görülmüş?" ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemde Mitroglou ve Diagne'nin birlikte de oynayabileceğini kaydeden deneyimli hoca, "Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu. Diagne ve Kostas ileride aynı anda oynayabilir, yeter ki ikisi istediğimiz gibi olsun. Bu hiç sorun değil." diye konuştu.