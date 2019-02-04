Fatih Terim'den futbolculara: Krediyi tükettiniz

Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle moralsiz geldiği Alanya'da alınan 1-1'lik sonuçla daha fazla üzüldü.

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90 dakikanın tamamlanmasının ardından soyunma odasına giden Fatih Terim, futbolcularına hitaben, "Bu ligde oynadığımız tüm maçlar bizim için final! Kredimiz de kalmadı. Bu futbol Galatasaray'a yakışmıyor. Bu böyle gitmez! Herkes kendine çekidüzen versin. Eğer, rakiplerimiz bizden fazla mücadele eder, daha çok koşarsa puanı alır. Buna müsaade etmeyecek olan biziz!" diyerek sözlerini noktaladı.

Fatih Terim, bu konuşmanın ardından acil olarak soyunma odasından çıktı ve tekrar yoğun bakımda olan babasının yanına, Adana'ya gitti.

Güney ekibi karşısında geriye düşen ve Feghouli'nin attığı golle 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar bu maçı bir kenara bıraktı. Hatay ile oynanacak çeyrek final maçı ve Trabzonspor derbisine kilitlendi. Galatasaray iki rakibini de Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.

Önce yarı final için avantajlı bir skor arayacak ardından da lig mücadelesine dönecek.