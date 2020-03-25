Fatih Terim'den futbolcularına koronavirüs mesajı

Galatasaray'da Fatih Terim'den futbolcularına mesaj var...

Geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan tecrübeli teknik adam, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan 66 yaşındaki hoca, hasta yatağında da takımını motive etmeyi ihmal etmedi.

TERİM'DEN 'İYİYİM' MESAJI

Oyunculara bu süreci beraber atlatacaklarını, sakin olmalarını ve evlerinde kalmalarını söyleyen Fatih Hoca, 'iyiyim' mesajı vererek öğrencilerinden panik yapmamalarını istedi.

Fatih Hoca, oyuncularından sakin kalmalarını isteyerek, "Paniğe kapılıp kendinizi üzmeyin, gayet iyiyim. Beni merak etmeyin. Sağlınıza ve ailenize çok dikkat edin, İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.