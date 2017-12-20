Fatih Terim'in Dursun Özbek'le ilgili düşünceleri

Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Galatasaray'da yer yerinden oynadı.

Dursun Özbek ve yönetimi, önce Igor Tudor'un görevine son verimiş, ardından da herkesi şaşırtacak bir karara imza atmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Mayıs 2018'deki seçimi beklemeden erken seçim kararı almıştı.

Bazı yöneticilerin Fatih Terim'i istemediği, bunun üzerine Dursun Özbek'in erken seçim kararı aldığı öğrenildi.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Dursun Özbek, Fatih Terim'le ilgili gelen sorulara kaçamak cevaplar vermiş ve camiayı aydınlatmamıştı.

FATİH TERİM GELMEZ

Fatih Terim'le telefonla görüştüğünü söyleyen spor yazarı Hıncal Uluç, "Bugün (dün) saat 14.30'da Fatih Terim hocamı aradım. Dedim ki 'Hocam o kadar çok yerde o kadar çok şey okudum ki kusura bakma bu soruyu sana soruyorum; Dursun Özbek ile konuşman oldu mu?' Cevap; 'Bu soruyu bana sorduğun için teessüf ederim.' nokta! Transferleri yönetecek bir teknik adam olması gerekiyor. Dursun Özbek'in aldıklarını gördük. Fatih Terim, Tudor'un yanına gelecek kadar gerizekalı mı? Siz olsanız, kabul eder miydiniz?" dedi.