Fatih Terim'den gençlere mesaj: Hazır olun

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına yüklenmişti.
Bazı isimlerin son şansıydı diyerek genç isimlere yöneleceğini söyleyen Terim, yaşları 17 ila 19 arasında değişen 8 futbolcuyla özel olarak görüştü.
Deneyimli teknik adamın altyapıdan yetişen oyunculardan kimi seçeceği ise merak konusu.
MUSTAFA KAPI: 17 yaşındaki genç oyuncu, 8 numarada oynuyor.
ATALAY BABACAN: 19 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.
SÜLEYMAN LUŞ: 19 yaşındaki oyuncu Nagatomo'dan formayı alabilir.
IŞIK KAAN ARSLAN: 19 yaşındaki genç stoper, Terim'in gözdesi.
YUNUS AKGÜN: 2000 doğumlu, iki kanatta da oynuyor.
MIRZA CIHAN: Sol açık ve orta sahada oynuyor, ofansta etkili.
GÖKAY GÜNEY: 1999 doğumlu olan Gökay Güney, merkez orta saha ve stoperde oynuyor.
ERENCAN YARDIMCI: 17 yaşındaki forvet hazırlık maçlarında oynamıştı.