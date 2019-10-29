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Halit Kurt: Fatih Terim de dövüyor

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Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi

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Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci

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1 Falcao yine takımdan ayrı çalıştı Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenman yapmayan Radamel Falcao, yine fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

2 Fatih Terim'den gençlere mesaj: Hazır olun Beşiktaş derbisi sonrası genç futbolculara şans vereceğini söyleyen Fatih Terim, yaşları 17 ila 19 arasında değişen oyuncularla bir toplantı yaparak "Oynamaya hazır olun" dedi.

3 Ibrahimovic: İspanya'ya geri dönüyorum Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ibrahimovic, İspanya'ya geri döneceğini duyurdu. Ibra'nın hangi takımın formasını giyeceği henüz bilinmiyor.

4 Sakat futbolcuların sahalara dönüş tarihleri Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, birçok futbolcu ağır sakatlıklar yaşadı. Dorukhan, Abdülkadir ve Emre Akbaba gibi isimlerin sahalara dönüşü şubat ayını bulacak.

5 Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa ettiğini açıkladı.

6 Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım Alman yıldız Max Kruse, Fenerbahçe'nin YouTube hesabına 29 Ekim'e özel açıklamalar yaparken, İstiklal Marşı'nı bir kez daha okudu.

7 2 dakikada orta sahadan 2 gol yiyen kaleci Japonya İkinci Ligi'nde oynanan Montedio Yamagata-Ehime FC karşılaşmasında Ehime kalecisi Masahiro Okamoto, iki dakikada orta sahadan iki gol yiyerek bir ilke imza attı.

8 Comolli, Başakşehir-Trabzonspor maçını izledi Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin yanı sıra Avrupa kulüplerinin gözlemcileri de yer aldı. İrfan Can Kahveci ve Uğurcan Çakır takip edildi.

9 Alexander Sörloth durdurulamıyor Trabzonspor'da Sörloth fırtınası devam ediyor. Dün akşam oynanan Başakşehir maçını da boş geçmeyen Norveçli oyuncu, tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 8'e çıkardı.