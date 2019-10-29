Ensonhaber.com'a dön

Fatih Terim'den gençlere mesaj: Hazır olun

Beşiktaş derbisi sonrası genç futbolculara şans vereceğini söyleyen Fatih Terim, yaşları 17 ila 19 arasında değişen oyuncularla bir toplantı yaparak "Oynamaya hazır olun" dedi.

| Haber Merkezi
Fatih Terim'den gençlere mesaj: Hazır olun
Yorum Yap

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına yüklenmişti.

Bazı isimlerin son şansıydı diyerek genç isimlere yöneleceğini söyleyen Terim, yaşları 17 ila 19 arasında değişen 8 futbolcuyla özel olarak görüştü.

Deneyimli teknik adamın altyapıdan yetişen oyunculardan kimi seçeceği ise merak konusu.

MUSTAFA KAPI: 17 yaşındaki genç oyuncu, 8 numarada oynuyor.

ATALAY BABACAN: 19 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.

SÜLEYMAN LUŞ: 19 yaşındaki oyuncu Nagatomo'dan formayı alabilir.

IŞIK KAAN ARSLAN: 19 yaşındaki genç stoper, Terim'in gözdesi.

YUNUS AKGÜN: 2000 doğumlu, iki kanatta da oynuyor.

MIRZA CIHAN: Sol açık ve orta sahada oynuyor, ofansta etkili.

GÖKAY GÜNEY: 1999 doğumlu olan Gökay Güney, merkez orta saha ve stoperde oynuyor.

ERENCAN YARDIMCI: 17 yaşındaki forvet hazırlık maçlarında oynamıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM