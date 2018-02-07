Fatih Terim'den Gomis'e: 10 kilometre koşmazsan oynatmam

Fatih Terim, forvetlerinin Elmander gibi savunmaya katkı vermesi gerektiği görüşünde. Terim, Gomis'e bu konuda 'Maçlarda en az 10 kilometre koşacaksın' uyarısında bulundu.

KOŞU MESAFELERİNİ İNCELEDİ

Bafetimbi Gomis, attığı 14 golle sezonun ilk yarısına damga vursa da ideal forvet olarak Elmander'i gören teknik direktör Fatih Terim bu performanstan tatmin olmadı. Çünkü göreve gelir gelmez takımın koşu mesafesi istatistiklerini inceleyen Terim'in dikkatini bir maçta bile 10 kilometre koşmayan Gomis çekti.

Fransız yıldızdan, 2011-2013 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Elmander gibi takım savunmasına yardım etmesini isteyen İmparator, bu yüzden Eren'e daha çok şans veriyor. Bu mesajı alan Gomis, 11'e döndüğü Sivas deplasmanında 9.7 km koşarak rekorunu kırdı ancak bu hocası için yeterli değil! Terim, Gomis'ten 10 km'nin üzerine çıkmasını bekliyor.