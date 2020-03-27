Fatih Terim'den iyi haberler geliyor

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından test yaptıran Fatih Terim'in sonucu pozitif çıkmıştı.

Hemen tedavi altına alınan tecrübeli teknik adam 4 gündür hastanede yatıyor.

ATEŞİ NORMAL

Hafif öksürük dışında herhangi bir şikayeti bulunmayan Terim'in ateşinin normal seviyede seyrettiği belirtildi.

Eğer hastalık bu şekilde devam ederse, 66 yaşındaki teknik adamın kısa sürede taburcu edilebileceği öğrenildi.

MORALİ YERİNDE

Öte yandan kızları ve torunları başta olmak üzere ailesiyle sık sık görüntülü konuşma yapan başarılı hocanın moralinin gayet yüksek olduğu bildirildi.

"BABAMIN DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Diğer taraftan Buse Terim Bahçekapılı, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Terim'in durumu hakkında bilgi verdi.

Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımında, ''Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum'' ifadeleri yer aldı.