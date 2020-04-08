Fatih Terim'den kilo uyarısı geldi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada, futbolcular da evlerinde kalarak sosyal izolasyona devam ediyorlar.

Galatasaray'da oyuncular, bu süreçte kendilerine verilen özel diyet ve antrenman programına uyarak formda kalmaya çalışsalar da bazı oyuncuların, kilo aldığı öğrenildi.

FATİH TERİM'DEN UYARI GELDİ

Sarı-kırmızılı ekipte, beslenme düzenine uyum gösterilse de düzenli olarak idman yapmamaları nedeniyle bazı futbolcuların, beklenenden fazla kilo aldığı belirtildi.

İpin ucunu en fazla kaçıran isimlerin ise Marcao, Mariano ve Saracchi olduğu öğrenildi.

Fatih Terim ise bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.