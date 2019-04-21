Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DERBİDEN SONRA DÖNMEK KOLAY OLMADI

Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına gönderme yapan Fatih Terim "Biraz aydınlatmak istiyorum. 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyunumuz buna müsaitti. Sıkıntıya da düşebilirdik. Çünkü derbide başımıza gelenlerden sonra çocukların bir çoğunun kafa olarak dönmesi kolay olmadı. Kafalarındaki birçok şeyden sonra maçlara dönmek kolay değil. Oradan yara ve zarar alarak çıktık. Baya zor günler geçirdik. 11'e 11'de, 11'e 10 da çok pozisyonlara girdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Gol pozisyonu da verdik. 11'e 10 oynamak ayrı bir senaryo gerektiriyor. Çok fazla başımıza gelen hadise değil. Geçen hafta bir de sezon başıdna Kayserispor maçı. Oyunun kopması için bir gol daha atmamız lazımdı ama atamadık. 3 puan bu kadar sıkıntı zamandan sonra kolay değil. hak ettik, kazandık ve çok memnunum." dedi.

(Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır)

EMRE'YE KIRMIZI VERİLEBİLİRDİ

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in Emre Akbaba'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylediğinin hatırlması üzerine Terim "Erol Bedir'in söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Ben bir şey söylerken, sadece kendim için değil herkes için söylüyorum. Emre Akbaba'ya kırmızı verilebilir miydi? Verilebilirdi. Bir başkasının hakkını gasp ederek bize hak olmasını hiç istemeyiz. Ben adaletin iki tarafa da olmasını istiyorum.Geçen hafta söyledim, bundan herkes söyleyecek diye, başladı işte. Başkalarının neden verilmediğinin hesabını yapacak değilim. Beni kendi takımım ilgilendirir. Adaletin iki takıma olmasını istiyorum. Bize de verdiler, vermeye devam edecekler, versinler. İsterseniz sezon başından bu yana söylediklerime bakalım. Herkesin hakkını araması doğaldır, arayabilirler." yanıtını verdi.