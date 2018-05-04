Fatih Terim'den konsantrasyon mesajı

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 66 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi bir tweet attı.

"KONSANTRASYON"

Fatih Terim, pazar akşamı deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacakları maç öncesi "Konsantrasyon" şeklinde tweet atarak sarı-kırmızılı camiayı kenetlenmeye çağırdı.

Bu, kişisel Twitter hesabını Şubat 2015'te açan Fatih Terim'in 5. tweet'i oldu. Tecrübeli teknik adamın, 21 Aralık 2017'de Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabını mention'layarak attığı ve anlaşmayı duyurduğu "Nerede kalmıştık?" tweet'i 170 bin retweet almıştı.