Fatih Terim'den koronavirüs hamlesi

Tüm dünyaya hızla yayılan ve spor camiasını da etkisi altına alan koronavirüs, birçok ligin askıya alınmasına sebep olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise liglerin karşılaşmalara seyircisiz bir şekilde devam edeceğini açıklamıştı.

Kararın ardından koronavirüs nedeniyle endişe yaşayan Galatasaraylı futbolculara ise teknik direktör Fatih Terim izin verdi. Hafta sonu Ç. Rizespor ile deplasmanda oynayacak sarı-kırmızılı ekip 3 gündür antrenman yapmıyor.

3 GÜNDÜR İDMANA ÇIKMIYORLAR

İdmandaki koronavirüs endişesini en aza indirmek isteyen Terim ise çareyi buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, bir psikolog aracılığıyla profesyonel yardım almaya karar verdi.

Söz konusu psikoloğun futbolcularla tek tek görüşerek üzerlerindeki korkuyu atmaya çalışacağı öğrenildi.