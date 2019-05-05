Fatih Terim'den maç sonu açıklaması: Gol temiz

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu iki ezeli rakip Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan ekibinin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Özellikle taç tartışmalı gol için değerlendirmede bulunan Fatih Terim, kararın doğru, golün temiz olduğunu belirtti.

TAÇ AÇIKLAMASI

Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü pozisyon için verilen gol kararının doğru olduğunu belirtirken golün nizami olduğuna dikkat çekti.

Terim "Taç Caner'in ayağına değiyor zaten, taç bizim. Biz de istediğimiz gibi çabuk başlarız. Fenerbahçe maçı sonrasında ben tepki gösterdiğimde maçı bir taca mı, bir faule mi indirgiyorsunuz diyenler vardı. Demek ki bir tacın da, bir faulün de çok önemi varmış. Ama taç Caner'in ayağına değiyor zaten." ifadelerini kullandı.