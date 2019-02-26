Fatih Terim'den Mitroglou'ya: Harika bir iş çıkardın

Süper Lig'in 23. haftasında evinde ağırladığı Akhisarspor'u Kostas Mitroglou'nun 90+4'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da keyifler yerinde.

Benfica'ya elenerek Avrupa'da havlu atan sarı-kırmızılılar, bu moral bozukluğunu çok kritik bir 3 puanla telafi etti. Son dakika golüyle gelen 3 puan, şampiyonluğa olan inancı da artırdı! Galatasaray, rakiplerinin 'Puan kaybetti' dediği anda attığı golle büyük bir psikolojik üstünlük de sağlamış oldu.

MÜCADELE RUHUNU KAYBETMEDİN

Karşılaşma boyunca yaşadığı stresin ardından derin bir 'Oh' çeken teknik direktör Fatih Terim de galibiyeti getiren öğrencisini özel olarak tebrik etti. Maçtan sonra Mitroglou'yla konuşan İmparator'un, "Harika bir iş başardın. Son ana kadar mücadele ruhunu kaybetmediğin için seni kutluyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

90 dakika sahada kalan Yunan golcü hocasının yüzünü kara çıkarmayarak çok kritik bir gole imza attı ve taraftarın da gönlünü kazandı