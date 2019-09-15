Dünyanın en iyi menajerlerinden biri olan Portekizli Jose Mourinho. özel bir röportaj verdi. Beraber çalıştığı eski futbolcular, arkadaşları ve meslektaşlarının mesajlarını da içeren röportajda Fatih Terim de yer aldı.

Galatasaray'ın deneyimli hocası, Mourinho'ya İtalyanca seslenirken, Portekizli isim ise Terim'le olan dostluklarını anlattı.

YAKIN ZAMANDA SAHALARDA GÖRMEK İSTİYORUM

Fatih Terim görüntülü mesajında İtalyanca olarak şunları söyledi: "Merhaba Jose! Umarım her şey yolundadır. Seni en kısa süre içerisinde tekrar sahalarda görmek istiyorum. Görüşürüz!"

Fatih Terim'den Mourinho'ya İtalyanca mesaj - İZLE



Terim'in mesajına gülümseyerek karşılık veren Mourinho ise, "Fatih Terim, fantastik bir ilişkimin olduğu birçok menajerden bir tanesi. İnsanlar bunu çok iyi bilmiyor olabilir. Çünkü, çıkıp tüm dünyaya ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu hiç söylemedik. Fatih ile çok iyi arkadaşlığım var."

"Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul'da. Real Madrid ile Galatasaray'a karşı oynuyorduk. Madrid'de onları kolaylıkla yendik. İstanbul'a gittik ve çok zorlandık. İlk yarı sonunda öndeydik ve tüm dünya maçın bittiğini düşünüyordu. Fatih, oyuncuları, özellikle Drogba ve Sneijder inanıyordu. Fatih ve tribünler arasında inanılmaz bir bağ vardı. Neredeyse turu çeviriyorlardı. Maçın sonunda turu geçtik ve yarı finale kaldık."

"O maçın sonunda Fatih ile birlikte sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü, bu inanılmaz maç için Fatih'e, oyuncularına ve taraftarlara şükranlarımı sunmak istedim. Böylesi bir şey ancak Fatih gibi bir teknik direktörün takımıyla mümkün olabilirdi. Zannediyorum 4-3 öndeydik ve bitime 15 dakika vardı. Bittiğinde mutluydum. Fatih, gerçekten çok iyi ilişkilerimin olduğu birkaç teknik direktörden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

