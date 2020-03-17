Fatih Terim'den oyuncularına: Büyük fedakarlık yaptınız

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Fatih Terim, maçı ertelemeyen TFF'ye ateş püskürmüştü.

Psikolojik olarak maça hazırlanmakta zorlandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, bu zor zamanlarda sorumluluktan kaçmayarak sahaya çıkan öğrencilerine ise teşekkür etti.

"SONUÇLA İLGİLENMİYORUM"

Terim'in, “Sonuçla hiç ilgilenmiyorum. Size de ‘Neden kazanamadık?’ diye asla kızmayacağım. Tedirgin olmanız normaldi. Bütün dünya böyle bir sorun ile uğraşırken siz büyük bir fedakârlık yaptınız. Şimdi kendinizi toparlayın. Size ekstradan da izin veriyorum. Dikkatli olun ve sağlığınızı, hepimizin sağlığını riske atmayın” dediği belirtildi.