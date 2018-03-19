Fatih Terim'den oyuncularına: Kadıköy'de siz kazandınız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşması sonunda sarı kırmızılı oyuncuları beraberlik için değil ancak Kadıköy’de sergiledikleri futboldan ötürü tebrik etti.

BENİM GÖNLÜMDE SİZ KAZANDINIZ

Tecrübeli çalıştırıcı, 19 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle dönme adına önemli fırsatlar bulduğunu belirttiği takıma soyunma odasında, “Kazanmak için aslanlar gibi oynadınız. Vazgeçmediniz. Bana bu lazım. Belki skorbordda değil ama benim gözümde siz bu maçı kazandınız” dedi.

FİNALLERİMİZ BAŞLIYOR

Sergilenen mücadelenin altını önemle çizen Fatih Terim, “Mücadelenizle beni kazanmış kadar mutlu ettiniz. İşte bizi sizin bu mücadeleniz, inancınız ve hırsınız şampiyon yapacak. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizle çalışmaktan çok mutluyum. Hedefe ulaşmaya 8 maç var. Hepsi de ayrı ayrı final niteliğinde. Ve bu 8 haftada en çok ihtiyacım olan şey, sizin bu tutkunuz, şampiyonluk arzunuz, karakteriniz olacak” diye konuştu.