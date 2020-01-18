Fatih Terim'den özel hayat uyarısı

Ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bitiren Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla başlayacağı ikinci yarı için sıkı önlemler aldı.

ÖZEL HAYATINA DİKKAT ETMEYENE CEZA

Yapılan transferlerin yanı sıra takımdaki oyuncuları psikolojik olarak da şampiyonluk yarışına hazırlayan Fatih Terim, özel hayat vurgusu yaptı.

Donk doğum günü partisinde halay çekti - VİDEO

Sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Babel, Donk ve Lemina bir arkadaşlarının doğum gününde dansözlü kutlama yapmış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Deneyimli teknik adam aynı durumların yaşanmaması için futbolcuları uyardı.

Saha içi ve dışında disiplini elden bırakmak istemeyen Terim, Babel'in gidişiyle de bazı futbolcuların kendilerine daha fazla dikkat edeceğini düşünüyor.

Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı - VİDEO

Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda özel hayatına dikkat etmeyen oyuncuara da ağır cezalar verme kararı aldı.