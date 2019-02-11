Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e İstiklal Marşı cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yabancı sınırı tartışması ile ilgili konuştu.

Ayrıca Rıdvan Dilmen'in İstiklal Marşı sözlerine gönderme yaptı.

Yabancı sınırı tartışmasının gündeme gelmesinin bir 'amacı' olduğunu vurgulayan Terim, "Yerli - yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bir ajandasına bakmak lazım. Bana göre ajandasına bakın. 11 yabancı sahaya çıkıyor diyenler, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve hatta akademimizden çıkan oyuncularımızdan aynı oranda bahsediyorsa, samimidir. Ondan da bahsediyorsa, takdir etmek lazım. Bir taraftan az bahsediyorsa samimi değildir" dedi.

EN İYİ BİZ SÖYLERİZ

Takımda İstiklal Marşı'nı okuyacak oyuncu olmadığı yönündeki eleştirilere cevap veren teknik adam, "Biz İstiklal Marşı'nı kenarda çok güzel söylüyoruz. Ay-yıldızı da biz en iyi şekilde temsil ettik, İstiklal Marşı'nı da en iyi biz söyleriz. Söylemek yetmez, yürekte de İstiklal Marşı'nı yaşamak gerekir" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray 11 yabancı ile oynadığı bir maç sonrası Rıdvan Dilmen şunları demişti; "Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle. Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk."