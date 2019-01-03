Fatih Terim'den Rodrigues açıklaması: Vedalaşabiliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues'in transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den transfer açıklaması - VİDEO

G.SARAY GÖRÜŞMEYİ KAP'A BİLDİRDİ

IG TV'den açıklamalarda bulunan Terim, ''Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi için izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al İttihad ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

FORVETİN DIŞINDA KANAT VE ORTA SAHA DA ALABİLİRİZ

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosu ile ihtiyaçlarımızı, yedeklerimizi ve hatta jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz listedeki oyuncuları da izlemeye devam ettik. Bu isimlerden oluşan listeyle, yaklaşık 2 ay önce idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlara teslim ettik. Aramızdan ayrılacak ve görüşmeleri süren oyuncular var. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve aramıza katılacak oyuncular da var. Olmazsa olmaz forvet ve stoper transferlerinin dışında belki bir de kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları oldukça resmi kanallarımızdan açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.





DUYUMCULAR SİZİ KANDIRIYOR

Fatih Terim gündemde yer alan bazı iddiaların gerçek olmadığını kaydederken; "Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor, Smolov gibi ismler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi kandırıyor." dedi

