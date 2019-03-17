Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Denetyimli teknik adam, şampiyonluk inançlarının tam olduğunu belirtti.

KAZANIRSAK NEREYE GELECEĞİMİZİ HERKES BİLİYOR

Fatih Terim'in açıklamları şu şekilde:

"İlk yarının izahı zor. Kötü oynadık, geriye düştük ama ilk yarının sonundaki gol bizi maça daha çok bağladı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bursa'da 3 gol bulup, 32 kazanmak kolaydeğil. Futbol sahada oynanan bir oyun. iyiyseniz, kazanırsınız. Bugüne kadar hak etmediğimiz bir şey istemedik. İlk yarı kötü, ikinci yarı oynadık. Puan sıralamasına bakmadan sezon sonuna kadar kazanırsak, nereye geleceğimizi herkes çok iyi biliyor. O inancımı kaybetmedim, oyuncularımda kaybetmedi. İnşallah öyle devam ederiz. Arada oynayanları ve oynamayanları analiz edeceğiz. Aranın sonuna kadar daha iyi işler yapılması adına hazır olacağız."





KRİTİK MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL

"Bursaspor kaybettiği maçların bir çouğunda iyi oynadı. Hiç bekelemediğiniz şekilde Galatasaray 2-0 geriye düştü. Üçten sonra dördü de atabilirdik ve rahatlayabilirdik. Kritik maçları oynamak kolay değil ama kazanmasını bildik."





EMRE'Yİ ALIRKEN LAF EDENLER ÖZÜR DİLESE SORUN YOK

"Emre Taşdemir'i aldığımız zaman bir hayli papara yedik. Sakat oyuncuyu alıyorsunuz denildi. Bizi bilen Galatasaraylılar bir durun, hoca almışsa bir bildiği vardır dediler. Bunları diyenlr bir özür dilese... Ama onu da yapmıyorlar. Galatasaray, Emre Taşdemir'i sıfıra aldı, o çocuk da ağzını açıp bir şey istemedi. %50, %60'ı ile oynuyor. Her çıkışı sakatlığıyla ilgili değil, fiziksel ve kondisyon eksikliğiyle alakalı. Elinden geleni yapıyor, Allah da ona yardım etti. Galatasaray da bir Türk oyuncu kazanmış oldu."