Fatih Terim'den şampiyonluk toplantısı

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Ç.Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından turuncu-lacivertlilerle Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. Sarı-kırmızılı takım kalan 5 haftadaki tüm maçlarını kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

HaberTürk'te yer alan habere göre, deneyimli teknik adam Fatih Terim, bugün Florya’da oyuncularıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

TÜM MAÇLARIMIZI KAZANIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fenerbahçe derbisi öncesinde de aynı konuma sahip olan ancak Kadıköy’den eli boş dönen Sarı-Kırmızılılar, bu sefer ellerine gelen şansı çok iyi değerlendirmek istiyor. Öğrencilerine artık hata yapma lükslerinin kalmadığı ifade eden Fatih Terim’in, “Şampiyonluklar kolay elde edilmiyor. Kalan 5 maçta gerekeni yapacağınızdan eminim. Tüm maçlarımızı kazanıp, şampiyon biz olacağız” sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

FUTBOLCULAR ÇOK HIRSLI

Başakşehir’le aralarındaki puan farkını 3’e indiren Sarı-Kırmızılı futbolcuların, bugünkü idmanda oldukça hırslı oldukları gözlendi.

Fenerbahçe derbisinde yapılan hakem hatalarının ardından umutları kaybolan futbolcuların, şampiyonluk iddialarının artmasıyla oldukça istekli bir görüntü çizdikleri kaydedildi.