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Fatih Terim'den Seri ile özel görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçı öncesinde Michael Seri ile toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, Fildişili oyuncudan hücumda daha fazla sorumluluk almasını istedi.

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Galatasaray'da gözler, cuma günü ligde oynanacak Sivasspor maçına çevrildi.

Fatih Terim'in sahaya çıkaracağı kadro, şimdiden merak konusu oldu.

"OLACAKLARI YAKINDA GÖRECEKSİNİZ" DEMİŞTİ

Son Gençlerbirliği maçı sonrasındaki sözleriyle, oyunu ve mücadeleyi beğenmediğini vurgulayan ve isim vermeden bazı futbolcularını suçlayan Galatasaray'ın teknik patronu, değişim sinyali vermiş ve "Olacakları yakında göreceksiniz." demişti. 

HÜCUMA DAHA ÇOK ÇIKMALISIN

Terim, Sivas'a karşı Michael Seri'den hücuma katkı sağlamasını istedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçı öncesinde  Seri ile toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "PSG maçında çok iyi oynadın. Ancak daha fazla risk almalısın. Hücuma daha çok çıkmalısın." ifadelerini kullandı.

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