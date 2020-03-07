Fatih Terim'den Sivas maçı öncesi şampiyonluk konuşması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü taktik antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Süper Lig’de elde ettikleri 8’de 8’lik galibiyet serisi sebebiyle öğrencilerini bir kez daha tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, sezonun kalan dönemini değerlendirirken, Sivasspor maçının önemine özellikle vurgu yaptı.

"TAM ZAMANINDA, ÇOK İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK"

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir kredi kazandıklarını, ancak tamamen yarışın içinde kalmak için, içeride dışarıda fark etmeden 3 puan için mücadele etmek zorunda olduklarını belirten Terim, “Amansız bir yarıştayız. Tam zamanında, çok iyi bir çıkış yakaladık. Kritik anlarda kazandığımız puanların bir anlamı olması için, pazar günü de sahadan galip ayrılıp rakiplerimize gözdağı vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI KAZANABİLİRİZ"

Kalan tüm maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını hatırlatan Fatih hoca, “Bunu başarmak mümkün mü? Neden olmasın! Siz böyle oynadıkça, böyle mücadele edip konsantre oldukça, rakip ayırt etmeksizin Türkiye’deki her maçı kazanabiliriz" dedi.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ UNUTUN"

Beşiktaş maçı için ise Terim, "Sizden şimdilik Beşiktaş derbisini unutup tamamen Sivas maçına odaklanmanızı istiyorum. Bu, bizim için bir kırılma maçı olabilir. Tek bir galibiyet bile bizi son derece avantajlı bir konuma getirebilir. Bundan sonraki haftalar için de ciddi bir kredi kazanabiliriz” diye konuştu.

"BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞINIZA EMİNİM"

Son haftalardaki hücum planından taviz vermeyeceklerini de hatırlatan Terim, “Rakibimiz çok güçlü. Ligin en iyi mücadele eden takımlarından biri. Ancak biz de yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Sivasspor’un artı ve eksi yönlerini biliyoruz. Burada yaptığımız çalışmaları sahaya yansıttığınızda neler olabileceğini hep beraber gördük" sözlerini kullandı

Terim son olarak, "Yine burada konuştuklarımızı yerine getirme konusunda bizi hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan eminim. Şimdi sizden tamamen bu maça odaklanmanızı istiyorum” dedi.