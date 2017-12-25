Fatih Terim'den Taffarel müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yardımcı ekibi ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM

Terim, Taffarel'i tekrar Galatasaray'a getirmeye çalıştığını kaydederken, "Taffarel ile devamlı konuşuyorum ve onu getirmeye çalışıyorum. Başka arkadaşlar da var. Bu konuda başka planlarım, değişik düşüncelerim var. Açıklayacağım sizlere." ifadelerini kullandı.

BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIĞIM İSİMLER VAR

Ekibin geri kalanını da yakın zamanda belirleyeceğini söyleyen deneyimli hoca, "Yerli, yabancı Galatasaray'a hizmet etmiş birçok değerli arkadaş var. Başkan ve yönetimle, onları bir araya getirip konuşturmayı düşünüyorum. Hepsini bir araya getirmeye çalıştığım isimler var. Sizlere aktaracağım. " diye konuştu.

Claudio Taffarel, Dünya Kupası bileti alan Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev alıyor.