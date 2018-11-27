Galatasaray, Şampiyolar Ligi 5. maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terim, kendisine verilen cezalarla ilgili soruya geniş çaplı bir cevap verdi ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören başta olmak üzere, tüm yöneticilere göndermede buldu.

Fatih Terim'den TFF yöneticilerine: Bedel ödemeliler VİDEO

TURNUVA ALAMAYAN YÖNETİCİLER BEDEL ÖDEMEYELİ

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Açıkçası, Şampiyonlar Ligi platformunda pek Türkiye'yi konuşmak istemiyorum ama madem sordun, sormazsınız diye düşündüm, burası Şampiyonlar Ligi. Oradan ceza, buradan bilmem ne, yok burada. Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Tabii ki hırslandırıyor cezalar beni. Türkiye ilk defa asgari müşterekte birleşti. Cezalar ağır diye. Her başarısızlıkta teknik adam bedelini ödüyor, oyuncu ödüyor. İyi oynamazsa, başarılı olmazsa başka kulübe gönderiliyor."

Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Biz 10 maç, 8 maç, 6 maç alıyoruz. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene kalıyorlar."





KAR YAĞDI DEME LÜKSÜMÜZ YOK

"Diğer iki maça baktığımız zaman hava şartları fena değildi ancak Moskova'da da böyle sert bir hava bekliyorduk. Kar yağdı, hava sıcaktı, soğuktu, ayağım kaydı deme lüksüne sahip değiliz. Bu sezon pek de soğuk yaşamadık ama maç saatine kadar adapte olmak zorundayız."





KADRODA HANGİ OYUNCULAR YOK

Hangi oyuncuların kadroda olup olmayacağıyla ilgili soruya Terim, "Nagatamo dahil bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceğiz. Bazı arkaşları da yine değerlendireceğiz, deneyeceğiz. Biz de eksik oyuncusu fazla ancak sahaya 11 kişi çıkacağız, dışarıda zaten baya bir eksik ve cezalı oyuncumuz var. Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda yok. Bugünkü antrenmandan sonra Nagatamo da olmayabilir. Bizim ve Yuto'nun kendi doktorunun tek korktuğu şey soğuktu, Moskova da yeterince soğuk." cevabını verdi.