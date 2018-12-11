Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile oynan maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, devre arası transfer döneminin hareketli geçeceğinin sinyalini verdi. Son maçlarda oynan futboldan memnun olmayan Terim, kötü oyunu futbolcularının üzerine yıktı.

GİDEN VE GELEN ÇOK OLACAK

Ocak ayı transfer döneminde takımda bazı değişiklerin olacağını belirten Fatih Terim, "Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız, Ocak ve Temmuz ayında kadromuza çok sayıda oyuncu katacağız” dedi.

Fatih Terim'den transfer açıklaması VİDEO



“DEĞİŞMESİ GEREKEN BİRÇOK ŞEY VAR”

Terim, “Sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerek. Tespitleri yaptık ama burada şöyle bir strateji gütmek zorundayız: Mevcut arkadaşların performansını dışarıda zaten tartışmayız, onlar benim oyuncum ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray’ın bugününü iddialı götürmeye çalışırken, yarınını da halletmek zorundayız” ifadelerinde bulundu