Fatih Terim'den transfer açıklaması: Biraz daha sabredin

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve öenmli bir 3 puan kazandı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın çok beklediği transfer sorusunu yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, "İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ama uğraşı görüyorum. Bu kadar beklediler, 2-3 gün daha beklesinler." ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLILAR BİRAZ DAHA SABRETSİN

Fatih Terim'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerin en popüler gündemi transfer. Açıkçası, isimler üzerinden transferle ilgili konuşmak istemiyorum. Bazen transfer yapmak istediğinizde paranız olmuyor, paranız olduğunda da bazen zamanımız olmuyor.

Ben bütün arkadaşların özveriyle çalıştığını biliyorum. Galatasaray taraftarından dileğim, 31'i gecesine kadar beklemeleri. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve Galatasaray'a uygun bulmuyorum.

BU DURUMU YAKIŞTIRAMIYORUM

"Bu durumu ben de Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Ya bu arkadaşlar gelir Cumartesi günü Alanya'da oynarlar, bundan sonra iteleyeceği bir zaman da yok. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ama uğraşı görüyorum. Bu kadar beklediler, 2-3 gün daha beklesinler.

Herkes transfer yapmak ister, biz de yapmak istiyoruz, bütün yönetim de yapmak istiyor. Peki niye olmuyor? En iyisini almaya çalışıyoruz. Galatasaray'a en faydalı olacak olanı, en uygun şekilde almaya çalışıyoruz."