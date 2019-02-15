Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından verilen penaltı kararına dikkat çekti.

"UEFA'YA VAR İSYANI"

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR olmaması nedeniyle UEFA'yı eleştiren Terim, "Penaltı oyuna etki etti. O ana kadar iyi giden bir oyun vardı. Biz de baktık ama maalesef hakemin kararı öyle oldu. Penaltı olduğunu sanmıyorum. Ayrıca UEFA, kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde "VAR" var, burada yok. Üstelik adı da UEFA. Oyunu dengeye getirdik, üstünlük sağladık ama penaltı geldi" dedi.

Fatih Terim'den UEFA'ya VAR eleştirisi ViDEO

Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Beraberliği bulduk ama bu kez travma yaratan başka bir gol yedik. Bu seviyelerde, bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık. İşimiz çok zor. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Şimdi Kasımpaşa maçını düşüneceğiz sonra Benfica maçına konsantre olacağız. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Kolay mı, hayır ama her şeyi deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.