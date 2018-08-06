Fatih Terim'den VAR değerlendirmesi

Kupayı kazanan Akhisarspor'u tebrik eden Terim, VAR'ın faydalı olduğunu dile getirdi. Pozisyonlarda VAR'ın etkili olcağını söyleyen deneyimli teknik adam, net pozisyonlarda VAR'a gerek olmadığını ifade etti.

"BAZI KARARLAR KESİN OLMALI"

Pozisyonlar hakkında konuşan Terim, "VAR'ın faydalı olduğunu düşünüyorum ama Bazı pozisyonların VAR'a açık olduğunu düşünmüyorum. net pozisyonlarda ne VAR'a danışırsınız, ne seyredersiniz. Kararınız kesin olmalıdır" dedi.

Galatasaray'ın başında 400. maçına çıkan Fatih Terim, "İyi futbol ve kupa isterdim ama olmadı" şeklinde konuştu.