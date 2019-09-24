Fatih Terim'den 'yardımlaşma' uyarısı

Malatya deplasmanından iki puanlık kayıpla dönen ve bir yandan da derbiye odaklanmaya çalışan Galatasaray'da hasar tespit çalışmaları var.

Kadrosuna önemli oyuncular katan ve henüz sahada "takım" görüntüsü sergileyemeyen Galatasaray'da teknik ekip hem geçmişe hem de derbiye yönelik çalışma içerisinde.

Şu ana kadar hücumda ve savunma anlayışında aksaklıkları bulunan ve kadro kalitesini tabelaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbi öncesi bu yönde uyarılar yapacak.

BOŞ ALAN BIRAKILMAYACAK

Orta sahada Fernando performansını fazlasıyla arayan kanatta da Onyekuru'nun yokluğunu hisseden Aslanların önemli zaafiyeti skoru koruyamaması. Hem de kalesinde Muslera gibi önemli bir eldiven olmasına rağmen.

Takım savunmasının en uçtan başladığını düşünen Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe derbisinde orta alan ve hücumdaki oyunculardan iki yönlü (defans-atak) futbol istiyor. Malatya maçında olduğu gibi herkes görevlendirmeye sadık kalıp rakibe boş alan bırakmayacak.