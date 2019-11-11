Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Galatasaray'da forvet sıkıntısı Galatasaray, geçen sezon olduğu gibi yine bir forvet kriziyle karşı karşıya. Uzun süredir sakat olan Falcao'nun yanı sıra Andone'den de kötü haber geldi.

2 Fatih Terim'den yeni başlangıç mesajı Gaziantep'i 2-0 yenerek moral bulan Galatasaray'da, deneyimli teknik adam Fatih Terim, lige yeni bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.

3 Irkçı saldırılar Shakhtarlı futbolcuları ağlattı Ukrayna Ligi'nde oynanan Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev maçında, Kievli taraftarların ırkçı saldırılarına maruz kalan Dentinho ile Taison, ağlayarak sahayı terk etti.

4 Süper Lig'de 11. haftanın ardından son durum Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Lider Sivasspor ile sekizinci sırada yer alan Beşiktaş arasında sadece 3 puan var.

5 Dev maçta kazanan Liverpool oldu İngiltere Premier Lig'de "sezonun maçı"nda Liverpool, evinde Manchester City'yi tartışmalı kararların çıktığı maçta 3-1 mağlup etti.

6 Beşiktaş'ta kırmızı kart beklentisi Beşiktaş-Denizlispor karşılaşmasında Diaby'ye yapılan faul sonrası siyah-beyazlı takım, kırmızı kart bekledi. Ancak VAR'a bile gitmeyen Özgür Yankaya, izleyenleri şaşırttı.

7 Trabzonspor Alanya'yı devirdi Trabzonspor uzun süre 10 kişiyle oynadığı maçta, evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

8 Fener’in Yunan basketçisi Atatürk pankartını tutmadı Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı.

9 N'koudou attı, Beşiktaş kazandı Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı Denizlispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtaki tek gol, Kevin N'koudou'dan geldi.