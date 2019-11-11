Fatih Terim'den yeni başlangıç mesajı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep deplasmanında Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleriyle 2-0 kazandı.
Real Madrid hezimeti sonrası gelen 3 puan, sarı-kırmızılı ekibe biraz nefes aldırdı. Deneyimli hoca Terim de oyuncularına yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.
TERİM'DEN MOTİVASYON KONUŞMASI
Nzonz, Nagatomo, Seri ve Babel'i keserek kadroda rotasyon yapan Fatih Terim; Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Adem Büyük'ün performansından memnun kaldı.
Kadrodaki değişimin faydalı olduğunu dile getiren Terim, "Formanızın hakkını verip mücadele ettiniz. Sizi tebrik ediyorum." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu galibiyet yeni şeylerin başlangıcı olabilir." diyen Terim, ayn sözleri soyunma odasında oyuncularına da söyledi.
"Sezon bizim için Gaziantep galibiyetiyle başladı." sözleriyle oyuncularını motive eden 66 yaşındaki hoca, şampiyonluk mesajı verdi.