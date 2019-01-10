Fatih Terim'e 3 bin lira darp cezası

Fatih Terim, A Milli Takım'ın başındayken İzmir Çeşme'de 'Kebapçı Selahaddin' olarak bilinen Selahaddin Aydoğdu'yla kavga etmişti. Ülkede büyük yankı uyandıran olayın ardından TFF, Terim'in görevine son vermişti.

TERİM'E 5 MİLYON 250 BİN TL TAZMİNAT ÖDENDİ

Fatih Terim, olay sonrası TFF'ye dava açmış ve 12 milyon TL tazminat almaya hak kazanmıştı. Daha sonra yapılan itirazların ardından tazminat önce 9 milyon TL'ye sonra ise 5 milyon 250 bin TL'ye indirilmişti.

Fatih Terim'in A Milli Takım'dan kovulmasına neden olan olayla ilgili karar verildi. Terim'e, Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla açılan davadan dolayı 3 bin lira para cezası verildi.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO