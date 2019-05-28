Fatih Terim'e 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Başakşehir maçında yaşanan olayların ardından Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak'a ceza verdi.

Şampiyonlıuk maçında gerilim zaman zaman tırmanmış, iki takımın yedek kulübeleri arasında arbede yaşanmıştı. Çıkan olayların ardından ise Fatih Terim, ve Ümit Davala tribüne gönderilmişti.

FATİH TERİM'E 3 MAÇ MEN

Geçtiğimiz günlerde Disiplin Kurulu'na sevk edilen 3 ismin cezası açıklandı. Kurul, Fatih Terim'e 3 maç, Ümit Davale ile Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak'a 1'er maç men cezası verdi.

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TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü ORHAN AK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."