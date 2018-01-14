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Fatih Terim'e Arda Turan transferi soruldu

Arda Turan'ın Başakeşehir'e transferi sorulan Fatih Terim, "Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin." dedi.

Fatih Terim'e Arda Turan transferi soruldu
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet, takımın kaldığı otelde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla buluştu.

Kahvaltıda ilgi odağı olan Fatih Terim'e ise Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi soruldu.

"KİMSEYLE DERDİM YOK"

Fatih Terim Arda'nın transferiyle ilgili, "Vallahi kimseyle bir derdim yok. Geçmiş, yaşanmış mevzulara zaman yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

OZAN VE EMRE GÜNDEMDE DEĞİL

Terim, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı aradığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan için bir girişimlerinin olmadığını ifade ederken, kiralanacağı söylenen Emre Mor ve Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın da gündemlerinde olmadığını aktardı.

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