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Fatih Terim'e ekstra ceza geliyor

Schalke maçı öncesi TFF'ye sert eleştirilerde bulunan Fatih Terim, bir kez daha PFDK'ya sevk edilmişti. 7 maç ceza alan Terim'in ekstra ceza alması bekleniyor.

Fatih Terim'e ekstra ceza geliyor
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-2 sona ermiş, maçın ardından çıkan kavga skorun önüne geçmişti.

Her iki kulüpten PFDK'ya sevk edilen toplam 14 kişi ağır cezalara çarptırıldı.

7 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ise ekstra ceza bekliyor.

DESTEK MESAJI BEKLERDİM DEMİŞTİ

Schalke maçı sonrası "TFF'den Schalke'ye destek mesajı beklerdim" diyen tecrübeli teknik adam, bir kez daha PFDK'ya sevk edilmişti.

Bu sevki ayrıca değerlendirecek olan PFDK'nın Terim'e ekstra ceza vermesi bekleniyor. Cezanın maç mı yoksa para cezası mı olacağı henüz belli değil.

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