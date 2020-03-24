Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizde de yayılmaya devam ediyor.

Spor camiasında son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı kulübün eski ve yeni oyuncuları ise 66 yaşındaki teknik adamı yalnız bırakmadı.

İşte sosyal medya hesapları üzerinden Terim için paylaşımlarda bulunan futbolcuların o sözleri:

Fernando Muslera: "Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Hocam hepimiz seni çok seviyoruz"

Okan Kocuk: ''Geçmiş olsun Fatih hocam, sen her şeyi kazandın. Bunu da kazanacaksın. Yanındayız. Geçmiş olsun Abdurrahim başkanım, yine o neşeli günlerimize döneceğiz. Yanındayız''

Ahmet Çalık: ''Sevgili Fatih hocam, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim daha sağlıklı bir şekilde başta ailenize,camiamıza ve bütün sevdiklerinize kavuştursun.Her vakit dualarımızdasınız''

Marcao: ''Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.” Duanın anlamı: Allah'ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin''

Adem Büyük: "Hocam, siz bir ulusa her zaman ve her şartta güçlü kalmayı, asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim. Biz çocuklarınız, yanınızdayız!"

Ryan Donk: ''Çok geçmis olsun hocam! Hemen iyileşirsin inşallah"

Jimmy Durmaz: ''Dualarım tüm hastalarımızla beraber. İnşallah her şey normale dönecek. Hocam Fatih Terim'in ve ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın en kısa sürede hastalığı atlatmalarını diliyorum. Tüm doktorlarımıza ve hemşirelerimize yardım edebilmek ve güvende olmak için lütfen evde kalalım''

Taylan Antalyalı: "Sevgili Hocam, Allah acil şifalar versin. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz. Dualarımız sizinle."

Feghouli: "Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam Fatih Terim. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol! Allah’tan sana acil şifalar vermesini diliyorum."

Lemina: "İnşallah en kısa sürede iyileşeceksin. Tanrıya inanıyor ve gücüne güveniyorum hocam."

Falcao: "Tüm dualarım seninle hocam, iyileşmeni diliyorum. "

Sekidika: "Geçmiş olsun hocam."

Onyekuru: "Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın, en kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum."

Melo: ''Babacığım seni çok seviyorum. Allah yardımcın olsun, umarım en kısa zamanda iyileşirsin''

Drogba: ''Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber''

Sneijder: ''İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle''

Arda Turan: ''Aslan Hocam Fatih Terim’e Abdürrahim abi ve sevgili eşine Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma,btüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diliyorum... Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığında üstesinden gelecektir.Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir..Hep beraber önlemlere uyalım; bu mücadeleyi beraber kazanacağız..''