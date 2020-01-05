Fatih Terim'e Mustafa Cengiz'in sözleri soruldu

Son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto gelmişti.

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söylemişti.

"BEN O CÜMLEYİ KULLANMAM"

Cengiz’in açıklaması teknik direktör Fatih Terim’e soruldu. Fatih Terim; "Başkanımızın Arda Turan için kurduğu “Gündemimizde yok' cümlesini ben kurmam. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmiş, Galatasaray'ın altyapısında yetişmiş ve giderken de para kazandırmışsa, ben o cümleyi kullanmam..” açıklamasında bulundu.