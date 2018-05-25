Fatih Terim'e yıllık 10 milyon euro

Galatasaray'ı yarım sezonda şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'e yeni bir teklif geldi.

15. SIRADA YER ALIYOR

Radio Marca, Bernd Schuster'in çalıştırdığı ve Gatian ile Carrasco gibi iki yıldızı almasına rağmen hayal kırıklığı yaşayan ve 16 takımlı ligde 15. sırada yer alan Çin'in Dalian Yifang'ın takımın başına tecrübeli teknik adamı getirmek istediği ifade edildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Dalian'ın yıllık 10 milyon euro vereceği dile getirilirken kabul etmesi halinde Terim'in Guardiola ve Mourinho'dan sonra dünyanın en fazla kazanan 3. teknik direktörü olacağı bildirildi.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Terim'in transferi için menajer Jorge Mendes'in devrede olduğu hatta Dalian'a Fatih Terim'i öneren kişinin de Mourinho olduğu belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın nasıl bir karar vereceği merak konusu.