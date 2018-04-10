1 Fatih Terim faturayı 3 isme kesti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı sonrası Belhanda, Maicon ve Gomis'i üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

2 Antalyaspor: Eto'o oyuncularımızın aklını çeliyor Antalyaspor cephesi, Samuel Eto'o'nun Antalyasporlu futbolcuları arayarak transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti.

3 Morata Juventus'a Mandzukic Beşiktaş'a transfer oluyor İtalyan basını, İspanyol forvet Morata'nın Juventus'a, Mandzukic'in ise Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı.

4 Aykut Kocaman: Kendimizi bir türlü beğendiremiyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "En iyi futbolu oynamakla övünen takımın (Beşiktaş) 2 puan gerisindeyiz" diyerek yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

5 Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi "Nerede kalmıştık" tweetiyle iddialı bir şekilde G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim, 11 haftalık performansıyla Tudor'un gerisinde kaldı.

6 Ümit Özat gol sonrası tellere tırmandı Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray'a attıkları son dakika golünün ardından adeta kendinden geçti.

7 Süper Lig'de son durum Süper Lig'de 28. hafta, Gençlerbirliği-Galatasaray maçıyla sona erdi. Yarıştaki 4 takım arasında en avantajlı fikstüre sahip olan ekip Fenerbahçe.

8 Valbuena, Aykut Kocaman'a sitem etti Fenerbahçe forması giyen Valbuena, Fransa basınına verdiği röportajda Aykut Kocaman'a sitem etti. Fransız yıldız "Her şey iyi gidiyordu. Ancak bir yanda yedek kalmaya başladım" dedi.

9 Gençlerbirliği son dakikada G.Saray'ı yıktı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında son dakikada yediği golle Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.