Fatih Terim'in 3 maçlık cezası onandı

8Michael Seri İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havaalanında sarı-kırmzılı taraftarlar karşıladı.
9Süper Lig'deki yayın krizinde son durum
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi ancak yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz henüz çözülmedi. Yaşanan krizdeki son duruma göre tarafların istekleri arasında 600 milyon TL'lik fark var.
1Süper Lig'deki yayın krizinde son durum
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi ancak yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz henüz çözülmedi. Yaşanan krizdeki son duruma göre tarafların istekleri arasında 600 milyon TL'lik fark var.