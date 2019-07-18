Fatih Terim'in 3 maçlık cezası onandı

Schalke 04 Cenk için teklif yapacak

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Skrtel, görüştüğü takımlardan beklediği teklifi alamayınca sarı-lacivertli ekipte kalmaya karar verdi.

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Süper Lig'deki yayın krizinde son durum

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi ancak yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz henüz çözülmedi. Yaşanan krizdeki son duruma göre tarafların istekleri arasında 600 milyon TL'lik fark var.