Süper Lig'in 26. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı-kırmızılı ekip en son 1999 yılında Terim yönetiminde kazandığı Kadıköy deplasmanına 19 yıllık hasrreti bitirmek için gidiyor.
FATİH TERİM 6. GOLDEN SONRA PURO YAKTI
Kadıköy'deki son galibiyeti alan Fatih Terim, aynı zamanda en farklı yenilgiyi alan teknik adam durumunda. Galatasaray'daki ikinci döneminde 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de Fenerbahçe karşısına çıkan Terim'in öğrencileri sahadan tarihi bir hezimetle ayrıldı.
Fatih Terim'in 6-0'lık maçta puro içişi -İZLE
Maçın sonunda 6-0'lık skor kadar akıllarda kalan bir diğer detay Fenerbahçe'nin attığı 6. golün ardından Fatih Terim'in sinirli bir şekilde puro içmesiydi.
Dev derbi yaklaşırken sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları Terim'in puro içtiği fotoğrafları paylaşarak rakiplerine gönderme yapıyor.