Gazeteciler ile özel sporcular basketbol maçı yaptı

1 Elmander Belçika'da Emond'u izledi Galatasaray'ın eski golcüsü Johan Elmander, sarı-kırmızılı ekibin bir süredir gündeminde olan golcü Renaud Emond'u Club Brugge maçında takip etti.

2 MHK eğitim seminerleri tamamlandı Süper Lig hakemleri, alt liglerde görev yapan meslektaşlarına hakemlik hakkında seminer verdi.

3 Semih Özsoy, Ersun Yanal'la görüştü Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak haftayı 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bir kez daha Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

4 Fatih Terim'in 6 maçlık cezası kaldı TFF'nin 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Keçiörengücü karşılaşmasını Ankara ekibinin idari binasından takip etti.

5 Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü'nü yendi Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş mücadelesi öncesi avantaj sağladı.

6 Ankara'da Galatasaray maçına büyük ilgi Keçiörengücü'nün Galatasaray'ı konuk ettiği Türkiye Kupası maçını birçok futbolsever evlerinin balkonlarından, çatılarından takip etti.

7 Fenerbahçe maçın tekrar edilmesini istiyor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yapıldığını kabul eden sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı.

8 Süper Lig'de VAR'sız puan durumu Süper Lig'de 14 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, VAR sistemi olmasaydı 10 puanla sonuncu olacaktı.

9 Mehmet Demirkol'dan G.Saray'a Demirören eleştirisi Mehmet Demirkol, TFF'ye başkaldıran G.Saray camiasını eleştirdi. Demirkol, "Demirören döneminde 4 kez şampiyon olmadınız mı?" diyerek G.Saraylıların laf kalabalığı yaptığını söyledi.