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Fatih Terim'in 6 maçlık cezası kaldı

TFF'nin 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Keçiörengücü karşılaşmasını Ankara ekibinin idari binasından takip etti.

Fatih Terim'in 6 maçlık cezası kaldı
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Fenerbahçe derbisi sonrası 7 maç ceza alan, ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 karşılaşmadan daha men edilen Terim, 10 maçlık cezasının 4'ünün tamamladı.

6 MAÇ CEZASI KALDI

Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü mücadelesinde karşılaşmayı rakip takımın idari binasından izleyen tecrübeli teknik adamın 6 maçlık cezası kaldı.

Süper Lig'de oynanan Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kulübede olamayan Terim, Keçiörengücü mücadelesiyle birlikte dördüncü kez sarı-kırmızılı ekipten uzak kaldı.

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