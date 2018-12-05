Fatih Terim'in 6 maçlık cezası kaldı

Fenerbahçe derbisi sonrası 7 maç ceza alan, ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 karşılaşmadan daha men edilen Terim, 10 maçlık cezasının 4'ünün tamamladı.
6 MAÇ CEZASI KALDI
Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü mücadelesinde karşılaşmayı rakip takımın idari binasından izleyen tecrübeli teknik adamın 6 maçlık cezası kaldı.
Süper Lig'de oynanan Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kulübede olamayan Terim, Keçiörengücü mücadelesiyle birlikte dördüncü kez sarı-kırmızılı ekipten uzak kaldı.