Fatih Terim'in 8 maddelik Trabzonspor planı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

16 MAÇTA 0 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.

FATİH TERİM'İN 8 KRİTİK UYARISI

Teknik direktör Fatih Terim'in "Fenerbahçe maçından daha zor olacak" dediği Trabzonspor maçıyla ilgili tespitleri:.



1- Kontra ataklarda çok iyi bir takıma karşı oynayacağız.

2- Burak'a atacakları ara toplarıyla pozisyon yakalamaya çalışacaklar.

3- Öne geçtiğimiz zaman "kazandık" demeyin, inatçı, vazgeçmeyen bir takımla oynayacağız.

4- Yüksek toplara dikkat edin... Topu mümkün olduğu kadar yerden oynamalıyız.

5- Defanslarının yaptığı ofsayt taktiği avantajımız.

6- Geriye düşseniz de teslim olmayın. Savunma zaaflarını avantaja çevirebiliriz.

7- Ceza sahası ve çevresinde faul almaya çalışın...

8- Bireysel hataya zorlayın.