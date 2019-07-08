Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirildi.

Fatih Terim, yıllık 18 milyon TL maaş alacak.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."